EN
17:34:56 Суббота, 25 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Николай Цуканов умер на 81-м году жизни

10:59 | 25.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 апреля 2020. PenzaNews. Ветеран пензенского образования, заслуженный лесовод России Николай Цуканов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Николай Цуканов умер на 81-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, прощание с покойным пройдет в рабочем поселке Сосновоборск в предстоящее воскресенье, 26 апреля.

Представители министерства от лица всей педагогической общественности выразили глубокие соболезнования родным и близким Николай Цуканова.

Цуканов Николай Андреевич окончил Воронежский лесотехнический институт в 1963 году.

Несколько лет работал лесничим Кирсанского лесхоза и Ирского лесничества Тамбовской области.

В 1976 году начал трудовую деятельность в пензенском лесном техникуме. Работал преподавателем, заместителем директора по учебной работе, с 1982 по 2016 годы — директором.

Под его непосредственным руководством была проделана большая работа по озеленению Сосновоборска и Сосновоборского района.

В 1984 году по его инициативе был заложен дендропарк пензенского лесного колледжа в северо-западной части Сосновоборска. Его площадь поделена на части, где представлена флора Дальнего Востока, Европы, Азии, Северной Америки, имеется зона для основных лесообразующих пород региона. Собраны более 120 растений-интродуцентов, которые не встречаются в естественных условиях в Пензенской области.

В 1992 году Николаю Цуканову было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации», в 1997 году он стал профессором Московской академии естествознания.

Неоднократно награждался почетными грамотами.

В феврале 2020 года был удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке аэрозольных респираторов В Колышлейском районе погиб мотоциклист
В Пензе бывший сотрудник колонии №5 осужден за взяточничество Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира машины, которой управлял подросток
В Пензенской области число выписанных после коронавируса пациентов достигло 24 человек В Пензенской области запустят горячую линию по вопросам защиты трудовых прав граждан
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement