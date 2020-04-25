Николай Цуканов умер на 81-м году жизни Общество

Пенза, 25 апреля 2020. PenzaNews. Ветеран пензенского образования, заслуженный лесовод России Николай Цуканов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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По информации ведомства, прощание с покойным пройдет в рабочем поселке Сосновоборск в предстоящее воскресенье, 26 апреля.

Представители министерства от лица всей педагогической общественности выразили глубокие соболезнования родным и близким Николай Цуканова.

Цуканов Николай Андреевич окончил Воронежский лесотехнический институт в 1963 году.

Несколько лет работал лесничим Кирсанского лесхоза и Ирского лесничества Тамбовской области.

В 1976 году начал трудовую деятельность в пензенском лесном техникуме. Работал преподавателем, заместителем директора по учебной работе, с 1982 по 2016 годы — директором.

Под его непосредственным руководством была проделана большая работа по озеленению Сосновоборска и Сосновоборского района.

В 1984 году по его инициативе был заложен дендропарк пензенского лесного колледжа в северо-западной части Сосновоборска. Его площадь поделена на части, где представлена флора Дальнего Востока, Европы, Азии, Северной Америки, имеется зона для основных лесообразующих пород региона. Собраны более 120 растений-интродуцентов, которые не встречаются в естественных условиях в Пензенской области.

В 1992 году Николаю Цуканову было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации», в 1997 году он стал профессором Московской академии естествознания.

Неоднократно награждался почетными грамотами.

В феврале 2020 года был удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».