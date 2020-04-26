Заключен контракт на нанесение дорожной разметки в Пензе Общество

Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина заключило с зарегистрированным в Санкт-Петербурге обществом с ограниченной ответственностью «Дорколор» в лице гендиректора Сергея Троицкого контракт на нанесение горизонтальной дорожной разметки краской и термопластиком на сумму 20,2 млн. рублей.

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Он подписан по результатам электронного аукциона, в котором также принимала участие пензенская компания «Дорлайн», предложившая более высокую цену контракта.

Работы требуется выполнить до 1 ноября 2020 года включительно.

Оплата будет производиться за счет средств городского бюджета. При этом авансирование не предусмотрено.