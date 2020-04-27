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В Пензе на Митрофаньевском кладбище будет открыт мемориальный комплекс

10:44 | 27.04.2020 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Мемориальный комплекс, призванный увековечить память участников Великой Отечественной войны, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях, будет открыт на Митрофаньевском кладбище Пензы в рамках проекта «В тылу герои не забыты». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель областного отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

В Пензе на Митрофаньевском кладбище будет открыт мемориальный комплекс. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, работа по уточнению сведений о людях, похороненных в братском захоронении, велась активистами в течение года.

«Ранее в списке числились 135 бойцов РККА [Рабоче-крестьянской Красной армии]. После уточнения сведений было подтверждено 199 фамилий. На основании вновь собранных данных администрация Первомайского района Пензы оформила учетную карточку воинского захоронения», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Казакова добавила, что торжественное открытие мемориального комплекса состоится тогда, когда это позволит эпидситуация.

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