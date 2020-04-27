С начала действия ограничений из-за коронавируса на пензенцев составлено около 900 протоколов Общество

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Около 900 протоколов об административных нарушениях составлено в Пензенской области с начала действия ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в регионе Николай Сармин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 27 апреля.

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«По ст. 19.4 [КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»] — 11», — сказал он.

Николай Сармин добавил, что по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» оформлено 19 протоколов, по ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» — три, по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» — 865.

«Буквально на прошлой неделе уже заработали суды. По 18 протоколам, направленным в суды, приняты решения о привлечении граждан. Выписаны административные наказания в виде [штрафов в размере] 1 тыс. рублей», — пояснил начальник управления.

По его словам, двоим гражданам в Камешкирском районе за нарушение требований Роспотребнадзора назначены штрафы по 15 тыс. рублей.

«Работу в этом направлении будем продолжать», — отметил он.