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Пензенской школе №56 будет присвоено имя Александра Самокутяева

15:18 | 27.04.2020 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Имя Героя России Александра Самокутяева планируется присвоить средней общеобразовательной школе №56 города Пензы. Соответствующий законопроект включен в повестку 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в предстоящую среду, 29 апреля.

Пензенской школе №56 будет присвоено имя Александра Самокутяева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке за подписью и.о. министра образования региона Лилии Чащиной, ранее трудовой коллектив школы выступил с такой инициативой, а администрация города поддержала ее.

Александр Самокутяев окончил школу №56 города Пензы в 1987 году. В настоящее время в образовательной организации действует целая экспозиция, посвященная личной и профессиональной деятельности выдающегося выпускника, совершившего два космических полета. Музей посещают учащиеся школ города и жители микрорайона, для которых проводятся тематические экскурсии.

Кроме того, на базе школы проводятся мероприятия в рамках Всемирной недели космоса.

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