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АКТУАЛЬНО Основные ограничения из-за коронавируса в Пензенской области продлены по 11 мая

В Пензе дезинфекцию дачных автобусов будут проводить после каждой смены

16:16 | 30.04.2020 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Дезинфекция дачных автобусов, которые будут задействованы при перевозке пассажиров по сезонным маршрутам в Пензе с 1 мая, планируется проводить после каждой смены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе дезинфекцию дачных автобусов будут проводить после каждой смены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дачные перевозки будут осуществляться по 21 сезонному маршруту», — сказали в мэрии, добавив, что всего на линию выйдет 32 единицы транспорта.

В пресс-службе уточнили, что с 1 мая по 1 июня, а также с 1 сентября и до окончания сезона автобусы до дач будут ходить по средам, субботам и воскресеньям, а летом к этим дням добавится пятница.

«Администрацией города принято решение сохранить стоимость проезда и провоза багажа на сезонных маршрутах на уровне 2019 года», — отметили в мэрии.

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