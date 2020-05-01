Пензенская область присоединится к акции «Окна Победы» Общество

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Окна Победы», организованной в условиях действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эта акция проводится в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе исполнительной дирекции Года памяти и славы. В ее рамках россиянам предлагается в период с 1 по 9 мая оформить окна своих квартир, домов или мест работы рисунками, фотографиями и надписями, посвященными юбилейной дате.

По мнению организаторов, в сложившихся условиях граждане страны смогут таким образом выразить свою благодарность участникам Великой Отечественной, продемонстрировать единство и почтить память ветеранов, не доживших до юбилея Победы.

Акция пройдет при поддержке Росмолодежи и Российского движения школьников.