В Арбеково намечено построить 23-этажный дом Общество

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассмотрел эскизный проект 23-этажного дома, который один из застройщиков намерен построить на пересечении улицы Лозицкой и проспекта Строителей.

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Андрей Лузгин обратил внимание на то, что специалистам необходимо детально изучить характеристики будущего строения и проанализировать, не будет ли дом затенять существующую жилую застройку.

«Учитывая планируемую этажность дома, следует понимать, как он будет выглядеть с разных точек нашего города, например, при спуске с путепровода. Не менее актуален вопрос благоустройства прилегающей территории, развития пешеходной зоны. Важно, чтобы объект не выбивался, а гармонично вписывался в городскую среду», — сказал он в ходе приема предпринимателей, состоявшегося в минувший четверг, 30 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Андрей Лузгин предложил застройщику представить актуализированные материалы на повторное рассмотрение, на которое также будет приглашен начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе.