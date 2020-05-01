EN
20:24:32 Пятница, 1 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 448 случаев заражения коронавирусом, 132 человека выздоровели, семеро умерли

Жительница Спасска оштрафована на 7,5 тыс. рублей за нарушение карантина

17:51 | 01.05.2020 | Общество

Печать

Спасск, 1 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 7,5 тыс. рублей назначено жительнице Спасска Пензенской области, которая признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Жительница Спасска оштрафована на 7,5 тыс. рублей за нарушение карантина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда, она нарушила требования, указанные в постановлении главного государственного санитарного врача по Нижнеломовскому, Наровчатскому, Спасскому, Вадинскому, Мокшанскому, Земетчинскому районам, согласно которым должна была соблюдать 14-дневный карантин после контакта с человеком, предположительно, заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«18 апреля 2020 года она нарушила действующие санитарные правила режима самоизоляции без уважительных причин, длительное время отсутствовала по месту жительства, встречаясь с молодым человеком», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что жительница Спасска в ходе судебного заседания, в котором она участвовала с помощью программы Skype, полностью признала свою вину.

«Постановление не вступило в законную силу», — уточнил представитель суда.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за три месяца 57 человек умерли от отравления алкоголем Мошенница выманила у жительницы Никольска более 100 тыс. рублей
В Арбеково намечено построить 23-этажный дом В Кузнецке коронавирус подтвержден у 13 человек — мэрия
В Пензенской области на коронавирус проверили около 33 тыс. человек Антон Андриянов продолжит выступать за пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама