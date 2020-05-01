Жительница Спасска оштрафована на 7,5 тыс. рублей за нарушение карантина Общество

Спасск, 1 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 7,5 тыс. рублей назначено жительнице Спасска Пензенской области, которая признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда, она нарушила требования, указанные в постановлении главного государственного санитарного врача по Нижнеломовскому, Наровчатскому, Спасскому, Вадинскому, Мокшанскому, Земетчинскому районам, согласно которым должна была соблюдать 14-дневный карантин после контакта с человеком, предположительно, заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«18 апреля 2020 года она нарушила действующие санитарные правила режима самоизоляции без уважительных причин, длительное время отсутствовала по месту жительства, встречаясь с молодым человеком», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что жительница Спасска в ходе судебного заседания, в котором она участвовала с помощью программы Skype, полностью признала свою вину.

«Постановление не вступило в законную силу», — уточнил представитель суда.