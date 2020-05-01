В Пензенской области за три месяца 57 человек умерли от отравления алкоголем Общество

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. 57 человек умерли от отравления алкоголем в Пензенской области с января по март 2020 года. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, в I квартале 2020 года максимальное число острых отравлений со смертельным исходом было зафиксировано среди лиц в возрасте 40–49 лет, в первые три месяца 2019-го — 50–59 лет.

В целом с января по март текущего года выявлено 157 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. По сравнению с I кварталом 2019-го рост составил 9,5%.

Зарегистрировано три случая острых отравлений среди детей в возрасте до 14 лет, а также четыре — среди подростков 15–17 лет.