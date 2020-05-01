EN
20:24:38 Пятница, 1 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 448 случаев заражения коронавирусом, 132 человека выздоровели, семеро умерли

В Пензенской области за три месяца 57 человек умерли от отравления алкоголем

18:40 | 01.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. 57 человек умерли от отравления алкоголем в Пензенской области с января по март 2020 года. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за три месяца 57 человек умерли от отравления алкоголем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в I квартале 2020 года максимальное число острых отравлений со смертельным исходом было зафиксировано среди лиц в возрасте 40–49 лет, в первые три месяца 2019-го — 50–59 лет.

В целом с января по март текущего года выявлено 157 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. По сравнению с I кварталом 2019-го рост составил 9,5%.

Зарегистрировано три случая острых отравлений среди детей в возрасте до 14 лет, а также четыре — среди подростков 15–17 лет.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Спасска оштрафована на 7,5 тыс. рублей за нарушение карантина Мошенница выманила у жительницы Никольска более 100 тыс. рублей
В Арбеково намечено построить 23-этажный дом В Кузнецке коронавирус подтвержден у 13 человек — мэрия
В Пензенской области на коронавирус проверили около 33 тыс. человек Антон Андриянов продолжит выступать за пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама