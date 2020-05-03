Начат третий этап строительства дороги между Зарей и Нефтяником в Пензе Общество

Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. Подрядная компания «Ситистрой» приступила к третьему этапу строительства дороги между поселками Заря и Нефтяник в Пензе, где выделены земельные участки многодетным семьям. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«На данный момент подрядчик выполнил разбивку трассы на местности, а также устройство корыта — углубления для укладки слоев дорожной одежды. Следующим этапом будет подготовка песчаного основания», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что на данном участке предполагается обустройство тротуара и наружного освещения.

В администрации Пензы уточнили, что в 2020 году предстоит построить более 1 км дороги, в то время как в ходе предыдущих двух этапов было проложено 2,6 км.

Согласно данным портала госзакупок, 18 февраля 2020 года МКУ «УКС города Пензы» и ООО «Ситистрой» заключили муниципальный контракт на строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между поселками Нефтяник и Заря. Его цена составила более 34 млн. рублей.

Дата завершения работ — 31 августа.

Объект включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).