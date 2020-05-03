Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в онлайн-формате Общество

Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. Акция «Бессмертный полк», которая на протяжении нескольких лет является неотъемлемой частью торжеств в честь Дня Победы, пройдет 9 мая в онлайн-формате из-за непростой эпидситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Желающим принять участие в ней предлагается заполнить анкету на сайте 2020.polkrf.ru.

При этом необходимо указать данные о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и загрузить портреты ветеранов.

Таким образом будет собрана база материалов о воинах. На их основе планируется сформировать видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны с символикой акции для трансляции 9 мая на медиаэкранах страны, на портале движения «Бессмертный полк России», на телевидении и различных онлайн-платформах.