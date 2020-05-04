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В Пензенской области к акции взаимопомощи «Мы вместе» присоединились около 700 волонтеров

16:57 | 04.05.2020 | Общество

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Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Примерно 700 волонтеров — около 200 в Пензе и 500 в районах области — присоединились к всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области к акции взаимопомощи «Мы вместе» присоединились около 700 волонтеров

Фото: Pnzreg.ru

В их числе — активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), ресурсного добровольческого центра, представители движения «Волонтеры-медики» и различных НКО.

За период с 19 марта, когда начал работать региональный штаб акции «Мы вместе», поступило более 5 тыс. заявок от людей, нуждающихся в помощи с покупкой продуктов, предметов первой необходимости, лекарств и оплатой ЖКУ в период самоизоляции.

Предполагается, что ко Дню Победы волонтеры доставят около 500 подарков ветеранам Великой Отечественной войны, для этого регион выделит необходимый транспорт, сообщает пресс-служба областного правительства.

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