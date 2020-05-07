В Пензенской области подведены итоги конкурса «Победа далекая и близкая» Общество

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Итоги VIII конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных организаций «Победа далекая и близкая» подведены в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, лучшим признан проект учащихся 7–11 классов школы №58 города Пензы «С благодарностью от будущего». Дипломами победителей будут отмечены лидер проекта «В тылу герои не забыты» Дарья Казакова из пензенской школы №37 и авторы исследовательской работы «Эвакогоспиталь 16-90» Николай Парамонов, Валерия Курицына, Анна Царева и Юлия Пикулина из сердобского лицея №2.

В номинации «Лучшая литературная работа» решено наградить Анастасию Новичкову из школы №1 села Грабово, Киру Швецову из пензенского лицея современных технологий управления №2, Вячеслава и Полину Родиных из школы №2 города Кузнецка.

За лучшие рисунки и плакаты будут поощрены Никита Глушенков из села Камынино, Дарья Левина из Засечного и воспитанница дома детского творчества Колышлейского района Светлана Чевакина.

В номинации «Лучший видеофильм» победителями стали Владислав Моисеев из пензенской школы №37, представители студии «Объектив» школы села Бессоновка и участники объединения «Аrt-медиа» дома детского творчества Колышлейского района Михаил Мачкавский, Руслан Поляков и Евгений Цилигин.

Из-за ограничений, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, церемония награждения, которая в предыдущие годы проводилась в преддверии Дня Победы, отложена на более поздний период.