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В Пензе военный оркестр поздравил ветерана с 94-летием и предстоящим Днем Победы

19:58 | 07.05.2020 | Общество

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Оркестр Пензенского артиллерийского инженерного института поздравил участника Великой Отечественной войны полковника в отставке Валентина Малышева с 94-летием и предстоящим Днем Победы в четверг, 7 мая.

В Пензе военный оркестр поздравил ветерана с 94-летием и предстоящим Днем Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала прозвучал марш «Победа», написанный композитором Альбертом Арутюновым.

После этого музыканты исполнили попурри из шести песен на военную тематику, завершив музыкальное поздравление «Днем Победы».

Валентин Малышев наблюдал за выступлением оркестра из окна.

От имени ветерана представителей ПАИИ поблагодарил его старший сын Владимир Малышев, который отметил, что такое внимание к людям, ковавшим Великую Победу, очень ценно.

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель начальника Пензенского артиллерийского инженерного института по военно-политической работе полковник Дмитрий Полукаров, идея поздравления ветеранов в подобном формате возникла после того, как было решено перенести торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на более поздний период из-за коронавируса.

«Чествование ветеранов — наша святая обязанность, наш почетный долг», — подчеркнул он.

Дмитрий Полукаров добавил, что планируется поздравить с предстоящим праздником каждого ветерана, в том числе оркестр пройдет под окнами тех, кто из-за состояния здоровья уже не встает с постели.

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