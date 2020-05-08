Суд назначил штраф женщине, расцарапавшей лицо знакомой, вступившей в переписку с ее мужем Общество

Наровчат, 8 мая 2020. PenzaNews. Наровчатский районный суд Пензенской области назначил штраф в размере 5 тыс. рублей местной жительнице, которая расцарапала лицо знакомой, вступившей в переписку с ее супругом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется на сайте суда, неприязненные отношения между женщинами сложились еще осенью 2018 года: одна из них неоднократно просила другую прекратить отправлять SMS ее мужу, но та не реагировала.

После того, как в вечернее время на телефон мужчины пришло очередное сообщение, его жена решила пресечь такое общение. С этой целью она пришла в рабочий кабинет к знакомой, где в ходе произошедшей ссоры оцарапала потерпевшей лицо и правую руку.

Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении.

Действия замужней женщины были квалифицированы по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Постановление суда о назначении штрафа пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.