В «Спутнике» построен мемориал к 75-летию Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Мемориальный комплекс, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, построен на набережной микрорайона «Город «Спутник» к 75-летию Победы.

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Он располагается в непосредственной близости от пересечения улицы Фонтанной и Прибрежного бульвара.

Мемориал имеет пятиугольное основание, в центре — приподнятый холм с круглой площадкой. Над ней возвышаются три символических штыка, образующих звонницу. На высоте девяти метров закреплен колокол весом 450 кг.

Название комплекса планируется выбрать с помощью народного голосования.

Предполагается, что здесь будут проводиться мероприятия, посвященные Дню Победы. В 2020 году они перенесены с 9 мая на более позднюю дату из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне праздника новый мемориал и подготовленный к 75-летию Великой Победы стенд «Стена памяти» осмотрели официальные лица.

Комментируя увиденное, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что благодарен руководителю строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову за вклад в увековечение памяти защитников Отечества.

В свою очередь сенатор от Пензенской области, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко подчеркнул, что создание такого комплекса представляет собой пример проявления социальной ответственности бизнеса.

«Каждый житель «Спутника» теперь может прийти и почтить память родных и близких, которые воевали в годы Великой Отечественной войны», — сказал он.

По мнению председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря реготделения «Единой России» Валерия Лидина, мемориальный комплекс является символом героизма не только воинов, защитивших мир от фашизма, но и всех, кто проявил трудовую доблесть в послевоенные годы при восстановлении народного хозяйства.