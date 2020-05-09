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Жители Пензы несут цветы к монументу в честь Победы, несмотря на ограничения из-за коронавируса

14:55 | 09.05.2020 | Общество

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Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Люди разных возрастов несут цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на ограничения, действующие в регионе в рамках режима повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Жители Пензы несут цветы к монументу в честь Победы, несмотря на ограничения из-за коронавируса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Многие приходят целыми семьями и коллективами.

У каждого лестничного марша дежурят сотрудники полиции, которые следят за порядком. При этом они не препятствуют проходу к мемориалу людей, нарушивших самоизоляцию.

Некоторые пензенцы, посчитавшие своим долгом почтить память павших в Великой Отечественной войне, имеют на лицах защитные маски, другие идут без них.

Социальную дистанцию соблюдают не все.

У монумента воинской и трудовой славы пензенцев выставлен почетный караул. Территория около памятника украшена к празднику: размещены объемные красные звезды, баннеры и растяжки.

На улице Карпинского жильцы многоквартирных домов вывесили российские флаги в окнах и на балконах.

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