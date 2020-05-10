EN
20:54:24 Воскресенье, 10 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 764 случая заражения коронавирусом, 350 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области выявлены места обитания белого аиста

10:41 | 10.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Специалисты, занимающиеся изучением редких видов животных, подтвердили весной 2020 года содержащиеся в Красной книге Пензенской области данные об обитании белого аиста на территории Бессоновского и Шемышейского районов, где обнаружены одна гнездящаяся пара и четыре особи соответственно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области выявлены места обитания белого аиста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенскую область белый аист прилетает в первой половине апреля. Гнездится одиночными парами в населенных пунктах сельского типа или около них, на различных постройках, сухих деревьях. В Сердобском, Колышлейском, Бессоновском районах аисты гнездятся на водонапорных башнях, в Башмаковском районе — на старой колокольне», — пояснили в ведомстве.

В Минлесхозе добавили, что в Пензенской области редкий залетный вид в ХIХ и начале ХХ веков, а также в конце ХХ века стал редким гнездящимся.

«Гнездящиеся пары белого аиста отмечены в селах: Соколка Сердобского района (в 1999–2002 года), Троицкое Башмаковского района (2004), Старая Потловка Колышлейского района (2005, 2006), Грабово Бессоновского района (2018). В репродуктивный период одиночные белые аисты замечены в Городищенском, Лунинском, Каменском, Кузнецком, Малосердобинском, Пачелмском и Шемышейском районах. Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время продолжается процесс освоения территории региона белым аистом — территории, значительно удаленной в восточном направлении от мест традиционного гнездования», — сказали в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в I квартале 2020 года произведено 117 тонн рыбы Выпускники пензенского артинститута получили дипломы в День Победы
В ПФО завершился песенный марафон «Наш День Победы» Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы
Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы В Пензенской области экспортерам компенсируют часть затрат на участие в выставках
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама