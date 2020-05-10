В Пензенской области выявлены места обитания белого аиста Общество

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Специалисты, занимающиеся изучением редких видов животных, подтвердили весной 2020 года содержащиеся в Красной книге Пензенской области данные об обитании белого аиста на территории Бессоновского и Шемышейского районов, где обнаружены одна гнездящаяся пара и четыре особи соответственно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В Пензенскую область белый аист прилетает в первой половине апреля. Гнездится одиночными парами в населенных пунктах сельского типа или около них, на различных постройках, сухих деревьях. В Сердобском, Колышлейском, Бессоновском районах аисты гнездятся на водонапорных башнях, в Башмаковском районе — на старой колокольне», — пояснили в ведомстве.

В Минлесхозе добавили, что в Пензенской области редкий залетный вид в ХIХ и начале ХХ веков, а также в конце ХХ века стал редким гнездящимся.

«Гнездящиеся пары белого аиста отмечены в селах: Соколка Сердобского района (в 1999–2002 года), Троицкое Башмаковского района (2004), Старая Потловка Колышлейского района (2005, 2006), Грабово Бессоновского района (2018). В репродуктивный период одиночные белые аисты замечены в Городищенском, Лунинском, Каменском, Кузнецком, Малосердобинском, Пачелмском и Шемышейском районах. Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время продолжается процесс освоения территории региона белым аистом — территории, значительно удаленной в восточном направлении от мест традиционного гнездования», — сказали в пресс-службе.