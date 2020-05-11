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Мария Львова-Белова стала героиней программы «Парсуна» на телеканале «Спас»

11:59 | 11.05.2020 | Общество

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Пензенская общественница, жена священника, многодетная мать Мария Львова-Белова стала героиней программы «Парсуна», являющейся авторским проектом председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды, которая вышла в эфир на телеканале «Спас» вечером 10 мая.

Мария Львова-Белова стала героиней программы «Парсуна» на телеканале «Спас». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Передача условно поделена на пять частей: «Вера», «Надежда», «Терпение», «Прощение» и «Любовь».

В ходе общения с ведущим Мария Львова-Белова рассказала о том, что побудило ее заняться проектами по социальной адаптации людей с инвалидностью, как ей удается не впадать в уныние и откуда она черпает силы для преодоления трудностей.

Также она поделилась воспоминаниями о том, как полгода назад восприняла решение супруга, работавшего программистом, стать священником и что за это время поменялось их в семье.

Помимо этого, Мария Львова-Белова ответила на вопросы о детях — пятерых кровных и четверых приемных, а также о пятерых совершеннолетних недееспособных молодых людях, которых она взяла под опеку.

Пензенская общественница сообщила, что период ограничений, связанных с коронавирусом, она использует для реализации очередного проекта.

«Карантин позволяет сейчас некоммерческим организациям забирать из интернатных учреждений детей с инвалидностью на время эпидемии, и у нас появляется сейчас такая возможность. Моя мечта, которую я на протяжении нескольких лет вынашивала, обретает форму, пусть на два месяца. А кто знает, что будет дальше?» — отметила она.

Говоря об отношениях с уроженкой Пензы, уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой, с которой они вместе начинали делать первые шаги в общественной деятельности, Мария Львова-Белова пояснила, что в какой-то момент разное видение путей развития некоммерческих проектов подтолкнуло их дальше двигаться параллельно.

«У нас нашлись силы не разойтись совсем, а вот так как-то по-мирному постараться разделиться и продолжать дальше свое служение, каждый в своей организации», — сказала Мария Львова-Белова, добавив, что они по-прежнему общаются, к тому же она является крестной матерью ребенка Анны Кузнецовой.

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