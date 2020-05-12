В Пензенской области по 500 человек в сутки просят признать их безработными — министр Общество

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Центры занятости населения Пензенской области ежедневно получают от граждан по 500 заявлений о признании их безработными. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан во вторник, 12 мая.

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«Я хотел бы отметить, что нагрузка увеличилась в несколько раз. По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработным. В этой связи принято решение работать сверхурочно, в том числе для [...] назначения пособий в срок, в выходные и праздничные дни», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

Алексей Качан уточнил, что центры занятости населения и Минтруд Пензенской области функционировали, в частности, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

«Все центры занятости действовали безотказно», — подчеркнул министр.