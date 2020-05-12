EN
18:05:34 Вторник, 12 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 837 случаев заражения коронавирусом, 440 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Пензенской области по 500 человек в сутки просят признать их безработными — министр

15:45 | 12.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Центры занятости населения Пензенской области ежедневно получают от граждан по 500 заявлений о признании их безработными. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан во вторник, 12 мая.

В Пензенской области по 500 человек в сутки просят признать их безработными — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я хотел бы отметить, что нагрузка увеличилась в несколько раз. По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработным. В этой связи принято решение работать сверхурочно, в том числе для [...] назначения пособий в срок, в выходные и праздничные дни», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

Алексей Качан уточнил, что центры занятости населения и Минтруд Пензенской области функционировали, в частности, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

«Все центры занятости действовали безотказно», — подчеркнул министр.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Потерявшим работу из-за коронавируса пензенцам назначены выплаты на детей Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей В Минздраве соболезнуют родным врача пензенской районной больницы Виктора Будневского
На проспекте Строителей в Пензе не поделили дорогу грузовик и легковушка Оксана Чижова предостерегла пензенцев от самолечения при симптомах ОРВИ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама