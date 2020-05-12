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Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату

16:22 | 12.05.2020 | Общество

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Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Проживающие в Пензенской области семьи, имеющие право на материнский капитал, начали получать новую ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предусмотрены выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. В Пензенской области в апреле семьи уже начали получать данную выплату», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

Алексей Качан уточнил, что выплаты перечислены на 14 тыс. 698 детей, на эти цели направлено 73,5 млн. рублей.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина №249 от 7 апреля 2020 года, семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь текущего года устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

Семьи вправе обратиться за назначением данного вида господдержки до 1 октября 2020 года.

Осуществление данных выплат должен обеспечить Пенсионный фонд России.

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