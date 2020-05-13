В Мокшанском районе обнаружена орешниковая соня Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в ходе мониторинга редких видов животных обнаружили на территории Мокшанского района орешниковую соню, которая до этого была замечена в регионе лишь однажды — в начале 1960-х годов в окрестностях села Голицыно Нижнеломовского района. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минлесхоза региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Нынешняя находка расположена в 40 км восточнее, что позволяет предположить постоянное обитание орешниковой сони на этой территории», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что орешниковая соня является мелким зверьком, который ведет одиночный образ жизни, проявляет активность в ночное время и питается в основном растениями.

«На холодное время впадает в спячку. Летом строит шаровидные гнезда из листьев и травы, селится также в дуплах, дуплянках, синичниках. Предпочитает участки с преобладанием дуба, липы, с густым подлеском из лещины, шиповника, бересклета, рябины, черемухи, калины. В России обитает в лесах средней полосы от Псковской области до Татарстана», — сказали в министерстве, добавив, что по территории Пензенской области проходит южная граница ареала вида в Поволжье.

В ведомстве подчеркнули, что из-за скрытного образа жизни и малочисленности детали распространения орешниковой сони остаются невыясненными.