В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефонов в банках с консервами Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №5 пресекли попытку жителя Пензы 1986 года рождения передать своему знакомому, отбывающему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, двух мобильных телефонов, спрятанных в металлических банках с рыбными консервами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«Предварительно гражданин был предупрежден об ответственности за передачу запрещенных предметов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.