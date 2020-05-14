В Каменке транспортное предприятие задолжало работникам более 460 тыс. рублей Общество

Каменка, 14 мая 2020. PenzaNews. Задолженность по заработной плате за апрель 2020 года на сумму более 460 тыс. рублей образовалась в обществе с ограниченной ответственностью «Каменское транспортное предприятие», осуществляющем деятельность в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, данный факт был выявлен благодаря анонимному звонку на горячую линию, которая работала в надзорном ведомстве с 27 апреля по 8 мая.

«В отношении руководителя транспортного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — пояснила собеседница агентства, отметив, что также ему внесено представление.

Светлана Артамонова добавила, что по результатам проверки прокурор в интересах 27 работников направил в суд заявления о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности по заработной плате.

«Они рассмотрены и удовлетворены. Судебные приказы направлены на исполнение», — сказала старший помощник прокурора региона.