EN
16:02:13 Пятница, 15 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 985 случаев заражения коронавирусом, 658 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Заречном начат капремонт здания бывшего музея-салона, в котором откроют ЗАГС

11:22 | 15.05.2020 | Общество

Печать

Заречный, 15 мая 2020. PenzaNews. Подрядная компания «Сплав-СК» приступила к капитальному ремонту здания на проспекте Мира в Заречном Пензенской области, в котором ранее располагался музей-салон имени М.Ю. Лермонтова, а в будущем планируется разместить ЗАГС. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

В Заречном начат капремонт здания бывшего музея-салона, в котором откроют ЗАГС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что внутри будут оборудованы комнаты жениха и невесты, помещение для гостей, а также два зала для регистрации браков — большой и малый.

По словам заместителя главы администрации Заречного Сергея Воронянского, внешний вид здания не изменится, но на нем будут размещены большие кольца, символизирующие обручальные, которые намечено перенести с прежнего ЗАГСа.

Согласно данным портала госзакупок, 29 апреля 2020 года МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» лице директора Юрия Локтионова и ООО «Сплав-СК» в лице директора Евгения Саенкова заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания по адресу: проспект Мира, 7Б.

Его цена составила более 791 тыс. рублей.

Срок окончания работ — 25 июня 2020 года.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Жителя Пензенской области будут судить за смерть собутыльника В Пензенской области коронавирусом заразились четверо детей
Пензенские власти намерены поддержать выход местных производителей на внешние рынки В Пензенской области задержана группа наркоторговцев
Автопарк пензенского управления Росгвардии пополнили 10 автомобилей «УАЗ Патриот» Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама