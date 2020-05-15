В Заречном начат капремонт здания бывшего музея-салона, в котором откроют ЗАГС Общество

Заречный, 15 мая 2020. PenzaNews. Подрядная компания «Сплав-СК» приступила к капитальному ремонту здания на проспекте Мира в Заречном Пензенской области, в котором ранее располагался музей-салон имени М.Ю. Лермонтова, а в будущем планируется разместить ЗАГС. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

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Предполагается, что внутри будут оборудованы комнаты жениха и невесты, помещение для гостей, а также два зала для регистрации браков — большой и малый.

По словам заместителя главы администрации Заречного Сергея Воронянского, внешний вид здания не изменится, но на нем будут размещены большие кольца, символизирующие обручальные, которые намечено перенести с прежнего ЗАГСа.

Согласно данным портала госзакупок, 29 апреля 2020 года МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» лице директора Юрия Локтионова и ООО «Сплав-СК» в лице директора Евгения Саенкова заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания по адресу: проспект Мира, 7Б.

Его цена составила более 791 тыс. рублей.

Срок окончания работ — 25 июня 2020 года.