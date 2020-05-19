Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия Общество

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 16 регионах присутствия. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеосвязи во вторник, 19 мая.

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«Мы в связи с пандемией всем администрациям регионов присутствия оказали финансовую поддержку, достаточно такую существенную», — сказал он.

Андрей Вагнер добавил, что также в крупнейшие подразделения компании было поставлено примерно по 5 тыс. тестов для выявления коронавируса с целью их последующей передачи медицинским учреждениям.

По информации пресс-службы группы «Т Плюс», в Пензе компания оказала финансовую поддержку трем больницам, в которых лечат пациентов с COVID-19: клиническому центру специализированных видов медицинской помощи, областной больнице имени Н.Н. Бурденко и больнице №4. Деньги по согласованию с министерством здравоохранения региона потрачены на закупку специализированного медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты — масок, респираторов, халатов и костюмов.