EN
23:37:56 Вторник, 19 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 861 пациент выздоровел, 12 человек умерли

Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия

20:00 | 19.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 16 регионах присутствия. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеосвязи во вторник, 19 мая.

Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в связи с пандемией всем администрациям регионов присутствия оказали финансовую поддержку, достаточно такую существенную», — сказал он.

Андрей Вагнер добавил, что также в крупнейшие подразделения компании было поставлено примерно по 5 тыс. тестов для выявления коронавируса с целью их последующей передачи медицинским учреждениям.

По информации пресс-службы группы «Т Плюс», в Пензе компания оказала финансовую поддержку трем больницам, в которых лечат пациентов с COVID-19: клиническому центру специализированных видов медицинской помощи, областной больнице имени Н.Н. Бурденко и больнице №4. Деньги по согласованию с министерством здравоохранения региона потрачены на закупку специализированного медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты — масок, респираторов, халатов и костюмов.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе завершена почти на 85% — министр Татьяне Васильевой планируется присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы»
Платные парковки в 2019 году пополнили бюджет Пензы почти на 6 млн. рублей «Т Плюс» в 2020 году вложит в теплосети и источники генерации более 30 млрд. рублей
В Пензенской области проведено около 61 тыс. тестов на коронавирус Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бессоновке заключены под стражу
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама