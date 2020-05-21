В Пензенской области величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года составит 9 тыс. 217 рублей Общество

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит в Пензенской области за I квартал 2020 года 9 тыс. 217 рублей. Ее размер определен постановлением регионального правительства от 20 мая.

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По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения: для трудоспособного населения — 9 тыс. 962 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 697 рублей, для детей — 9 тыс. 500 рублей.

Стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения определена в Пензенской области в размере 8 тыс. 619 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 174 рубля, на непродовольственные товары — 2 тыс. 212 рублей, на услуги — 2 тыс. 233 рубля, на расходы по обязательным платежам и сборам — 598 рублей.

Стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения установлена на уровне 8 тыс. 863 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 292 рубля, на непродовольственные товары — 2 тыс. 275 рублей, на услуги — 2 тыс. 296 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 1 тыс. 99 рублей.

Стоимость потребительской корзины пенсионеров за I квартал 2020 года составит 7 тыс. 697 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 3 тыс. 727 рублей, на непродовольственные товары — 1 тыс. 976 рублей, на услуги — 1 тыс. 994 рубля.

Стоимость потребительской корзины детей определена в размере 9 тыс. 500 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 601 рубль, на непродовольственные товары — 2 тыс. 438 рублей, на услуги — 2 тыс. 461 рубль.