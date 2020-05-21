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Министр объяснил, почему при пособии по безработице в 1,5 тыс. рублей люди получают меньше

20:35 | 21.05.2020 | Общество

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан назвал причины, по которым гражданам, имеющим право на минимальное пособие по безработице, перечисляется менее 1,5 тыс. рублей.

Министр объяснил, почему при пособии по безработице в 1,5 тыс. рублей люди получают меньше. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с законом «О занятости [населения в Российской Федерации]», вам должны предложить работу не менее двух раз в месяц, поэтому выплата осуществляется частями, то есть сначала — первая половина, затем — вторая половина», — пояснил он в ходе прямой линии, трансляция которой велась в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram в четверг, 21 мая.

Министр добавил также, что пособие назначается гражданам с первого дня признания их безработными, поэтому в ряде случаев «получается сумма нецелая».

После этого Иван Белозерцев решил уточнить у Алексея Качана, получит ли гражданин заявленные 1,5 тыс. рублей.

«Ну все-таки в конце концов в течение [фактического] месяца...» — начал он фразу.

«Эта сумма — 1,5 тыс. рублей — будет у получателя», — сказал Алексей Качан.

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