Министр объяснил, почему при пособии по безработице в 1,5 тыс. рублей люди получают меньше Общество

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан назвал причины, по которым гражданам, имеющим право на минимальное пособие по безработице, перечисляется менее 1,5 тыс. рублей.

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«В соответствии с законом «О занятости [населения в Российской Федерации]», вам должны предложить работу не менее двух раз в месяц, поэтому выплата осуществляется частями, то есть сначала — первая половина, затем — вторая половина», — пояснил он в ходе прямой линии, трансляция которой велась в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram в четверг, 21 мая.

Министр добавил также, что пособие назначается гражданам с первого дня признания их безработными, поэтому в ряде случаев «получается сумма нецелая».

После этого Иван Белозерцев решил уточнить у Алексея Качана, получит ли гражданин заявленные 1,5 тыс. рублей.

«Ну все-таки в конце концов в течение [фактического] месяца...» — начал он фразу.

«Эта сумма — 1,5 тыс. рублей — будет у получателя», — сказал Алексей Качан.