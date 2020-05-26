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Облсуд признал законным назначение МУП «Пензадормост» штрафа в 100 тыс. рублей

15:22 | 26.05.2020 | Общество

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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Пензенский облсуд оставил без изменения постановление судьи Первомайского районного суда Пензы от 9 апреля 2020 года, которым муниципальному унитарному предприятию «Пензадормост» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Облсуд признал законным назначение МУП «Пензадормост» штрафа в 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что нарушение было зафиксировано инспектором ГИБДД 10 января: ответственное за содержание дорог предприятие допустило формирование снежного вала высотой более 60 см на тротуаре на расстоянии менее 10 метров от пешеходного перехода около дома №14 на улице Коннозаводской.

«Установленные обстоятельства послужили основанием для привлечения МУП «Пензадормост» к административной ответственности», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Яшина добавила, что руководство предприятия, не согласившись с этим, направило жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнила пресс-секретарь облсуда.

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