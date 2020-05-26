В Пензенской области начат капремонт трех мостов за счет средств дорожного фонда Общество

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт трех мостов, который будет выполнен за счет средств регионального дорожного фонда, начат в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.

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По данным ведомства, в Мокшанском районе будет приведен в надлежащее состояние мост через реку Рысевку, в Пензенском — через Няньгу, в Бессоновском — через Колоярку, протяженность которых составляет 65, 66 и 42 погонных метра.

На объектах в Мокшанском и Пензенском районах подрядные организации завершили работы по устройству объездных дорог и приступили к демонтажу элементов мостовых сооружений.

В Бессоновском выполнено переустройство инженерных коммуникаций, проведены работы по переносу русла, ведется обустройство объездной дороги.