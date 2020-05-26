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В Пензенской области начат капремонт трех мостов за счет средств дорожного фонда

16:50 | 26.05.2020 | Общество

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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт трех мостов, который будет выполнен за счет средств регионального дорожного фонда, начат в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстроя.

В Пензенской области начат капремонт трех мостов за счет средств дорожного фонда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в Мокшанском районе будет приведен в надлежащее состояние мост через реку Рысевку, в Пензенском — через Няньгу, в Бессоновском — через Колоярку, протяженность которых составляет 65, 66 и 42 погонных метра.

На объектах в Мокшанском и Пензенском районах подрядные организации завершили работы по устройству объездных дорог и приступили к демонтажу элементов мостовых сооружений.

В Бессоновском выполнено переустройство инженерных коммуникаций, проведены работы по переносу русла, ведется обустройство объездной дороги.

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