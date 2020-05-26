В «Спутнике» начали возводить третий этаж детской поликлиники Общество

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Строители начали возводить третий этаж детской поликлиники в микрорайоне «Город «Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» производитель работ строительного холдинга «Термодом» Николай Гаврилов, устройство вертикальных конструкций третьего этажа выполнено на одной из захваток.

По его словам, к настоящему времени полностью завершено возведение основных несущих конструкций подвала и первого этажа.

«В подвале выполнены перегородки. Ведутся работы по устройству электропроводки, внутренних сетей горячего, холодного водоснабжения и отопления», — сказал собеседник агентства, добавив, что параллельно осуществляется оштукатуривание перегородок и стен.

Николай Гаврилов пояснил, что также продолжаются работы по обустройству вертикальных конструкций второго этажа, бетонированию монолитных железобетонных плит и выполнению кирпичной кладки наружных стен.

«На объекте трудятся более 70 человек, в том числе монолитчики, каменщики, бригады электриков и сантехников», — уточнил он.

Комментируя ход работ на стройплощадке, глава администрации Пензенского района Сергей Козин отметил, что они ведутся в соответствии с графиком.

«Подрядчик все свои обязательства выполняет в срок с хорошим качеством», — подчеркнул он во время очередного инспекционного визита на объект.

Сергей Козин сообщил, что завершить строительство планируется в конце 2020 года, при этом уже сейчас начаты конкурсные процедуры по приобретению оборудования, чтобы к моменту сдачи поликлиники она была оснащена всем необходимым для получения лицензии.

«Для Пензенского района этот объект очень значим, потому что на сегодняшний день прием детей ведется в не совсем удобных условиях», — констатировал глава администрации.

Детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет располагаться в Засечном вдоль улицы Алой — в 11-й очереди строительства микрорайона «Город Спутник». Проектом предусмотрено возведение здания сложной конфигурации переменной этажности от двух до четырех этажей с обеспечением доступа маломобильных групп граждан.

В поликлинике намечено открыть отделения лечебной профилактики, клинической и рентген-диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар на 15 мест. На каждом этаже будут обустроены игровые зоны.

По данным Минстроя Пензенской области, стоимость объекта составляет 365,3 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней: из федерального — в размере 255,7 млн. рублей, регионального — 71,2 млн. рублей и районного — 38,4 млн. рублей.