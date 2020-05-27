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В Пензенской области начали перечислять по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет

16:25 | 27.05.2020 | Общество

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области приступило к осуществлению выплат в размере 5 тыс. рублей на детей до 3 лет, назначение которых производится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №317 от 11 мая 2020 года.

В Пензенской области начали перечислять по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения ПФР, обработано около 6 тыс. заявлений, на банковские счета родителей перечислено более 59 млн. рублей.

В Пенсионном фонде напомнили, что право на ежемесячную выплату, которая будет производиться в апреле-июне текущего года, получили родители детей, появившихся на свет с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020-го, при этом какие-либо документы, подтверждающие доход, для ее оформления не требуются.

«Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг или на официальном сайте Пенсионного фонда. [...] Все анкетные данные проходят автоматическую проверку на федеральном уровне, некорректно поданное проверку заявление не пройдет. Подать новое семья сможет только после того, как будет вынесен отказ по предыдущему», — сказали в пресс-службе.

В отделении уточнили, что на принятие решения о выплате у ПФР есть пять рабочих дней после регистрации заявления в системе и еще три — на перечисление средств.

«Однако постановление, регламентирующее эти сроки, было принято 20 мая, поэтому если заявление было подано ранее этой даты, сроки выплаты все равно будут считаться от 20 мая», — отметили в пресс-службе.

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