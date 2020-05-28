В Пензе на улице Терновского демонтирован торговый павильон Общество

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Торговый павильон, находившийся вблизи дома №160 на улице Терновского в Пензе, демонтирован.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, договор на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по реализации фруктов, овощей и бахчевых культур был рассчитан на период с 1 мая по 31 октября 2019 года, после чего в однодневный срок владельцу надлежало его демонтировать, чего сделано не было.

«Собственнику павильона направлялись претензии о необходимости соблюдения условий договора и освобождения муниципального земельного участка в положенный срок. Предлагалось в добровольном порядке демонтировать киоск, освободить муниципальный участок, однако мер не было принято», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим был составлен акт о подтверждении факта самовольного размещения НТО и на павильон наклеено уведомление о необходимости добровольно убрать его.

«В установленный срок мер принято не было, и 27 мая муниципальными силами торговый объект был демонтирован», — пояснили в пресс-службе.