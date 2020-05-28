Глава Заречного обратился к жителям в связи с развитием ситуации с коронавирусом Общество

Заречный, 28 мая 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов обратился к жителям города в связи с развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«На этой неделе пришло подтверждение, что причиной смерти еще одного зареченца стал COVID-19. Я выражаю соболезнования родным и близким покойного. Это второй случай в нашем городе. В связи с этим хочу сказать, что распространение коронавирусной инфекции в Заречном продолжается, и пока количество заболевших превышает количество выздоравливающих», — сказал он.

Олег Климанов уточнил, что с момента регистрации первого случая заражения коронавирусом инфекция подтверждена у 88 жителей Заречного.

«На сегодня в стационаре проходят лечение 62 зареченца. Амбулаторно лечатся 127 человек, и, что вызывает особые опасения, за весь период заболели 29 детей. В сложившейся обстановке, если ситуация не улучшится, мы вынуждены пойти на непопулярные, но, по заключениям медиков и специалистов, необходимые меры. Поскольку самое эффективное сегодня — это минимизация контактов между людьми, социальное дистанцирование, масочный режим и гигиена, то будет усилен контроль за соблюдением этих правил нашими горожанами. Мы вынуждены жестче контролировать и работу городских учреждений, предприятий и объектов торговли», — добавил глава Заречного.

По его словам, он понимает, что многие устали от ограничений и запретов.

«Все мы сможем быстрее вернуться к нормальной жизни, если каждый из нас в магазине, на улице, в общественном транспорте будет не только осознавать опасность, но и беречь себя. Если вы находитесь рядом с другими людьми, независимо от места, маска обязательна. Если вы к чему-нибудь прикоснулись или брали руками, до обработки рук не трогайте лицо. Постарайтесь оставаться дома и контролируйте своих детей. Не разрешайте играть на детских площадках, вирус легко передается, и его жертвой могут стать не только дети, но и родители, и бабушки с дедушками. Понимаю, как вам сейчас непросто, но я верю в каждого зареченца и искренне желаю каждому здоровья», — цитирует Олега Климанова управление общественных связей Заречного.