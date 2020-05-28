EN
02:17:01 Пятница, 29 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Капсула с землей из Брестской крепости заложена в основание памятника в Кузнецке

20:48 | 28.05.2020 | Общество

Печать

Кузнецк, 28 мая 2020. PenzaNews. Капсула с землей из Брестской крепости, доставленной активистами мотоклуба «Ночные волки», заложена в основание памятника воину-пограничнику в Кузнецке Пензенской области в четверг, 28 мая.

Капсула с землей из Брестской крепости заложена в основание памятника в Кузнецке

Фото: Gorodkuzneck.ru

Церемонию приурочили к празднованию Дня пограничника.

«Каждый, кто побывал в Брестской крепости, ощутил каждой клеточкой своего тела ту трагедию, которую пережили наши бойцы, попав в самое пекло 22 июня 1941 года, и тот подвиг, который они совершили. Небольшая частица той земли — эта святыня, которая для нас очень ценна, и мы [...] сегодня присоединились к славе, гордости, подвигу пограничников, защищавших Брестскую крепость, тем более что одним из них был наш земляк, командир погранзаставы Андрей Митрофанович Кижеватов, герой Советского Союза», — отметил мэр Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к присутствующим.

Он поздравил собравшихся с праздником и выразил признательность всем, кто участвовал в создании и благоустройстве сквера пограничников.

«Сегодня у нас в городе есть зримое воплощение силы духа, сплоченности, коллективизма. Каждый год сквер становится краше благодаря самоотдаче наших пограничников. В этом году здесь увековечены имена земляков-пограничников, улучшено убранство территории. Я благодарю всех активистов и ветеранов пограничных войск за большую патриотическую работу, за сплоченность, за воспитание молодежи», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.

По информации администрации Кузнецка, идея создания сквера пограничников и установки памятного знака родилась в 2017 году. Прототипом скульптуры стал кузнечанин, выпускник школы №4, старшина погранвойск Николай Бобков.

Сквер был благоустроен в 2018 году. В 2020 году на его территории установлены плиты с именами пограничников Алексея Махалина, Петра Терешкина, Ивана Пушанина, Андрея Кижеватова и Ивана Воронкова.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Сергею Евдокимову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Возбуждено дело о мошенничестве при проведении капремонта в доме на улице Рахманинова
В Пензенской области известкование кислых почв проведут на 26 тыс. га Валерию Капашину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»
В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3% Разметку на отремонтированные зареченские дороги нанесут в июне
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама