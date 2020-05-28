Капсула с землей из Брестской крепости заложена в основание памятника в Кузнецке Общество

Кузнецк, 28 мая 2020. PenzaNews. Капсула с землей из Брестской крепости, доставленной активистами мотоклуба «Ночные волки», заложена в основание памятника воину-пограничнику в Кузнецке Пензенской области в четверг, 28 мая.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Церемонию приурочили к празднованию Дня пограничника.

«Каждый, кто побывал в Брестской крепости, ощутил каждой клеточкой своего тела ту трагедию, которую пережили наши бойцы, попав в самое пекло 22 июня 1941 года, и тот подвиг, который они совершили. Небольшая частица той земли — эта святыня, которая для нас очень ценна, и мы [...] сегодня присоединились к славе, гордости, подвигу пограничников, защищавших Брестскую крепость, тем более что одним из них был наш земляк, командир погранзаставы Андрей Митрофанович Кижеватов, герой Советского Союза», — отметил мэр Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к присутствующим.

Он поздравил собравшихся с праздником и выразил признательность всем, кто участвовал в создании и благоустройстве сквера пограничников.

«Сегодня у нас в городе есть зримое воплощение силы духа, сплоченности, коллективизма. Каждый год сквер становится краше благодаря самоотдаче наших пограничников. В этом году здесь увековечены имена земляков-пограничников, улучшено убранство территории. Я благодарю всех активистов и ветеранов пограничных войск за большую патриотическую работу, за сплоченность, за воспитание молодежи», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.

По информации администрации Кузнецка, идея создания сквера пограничников и установки памятного знака родилась в 2017 году. Прототипом скульптуры стал кузнечанин, выпускник школы №4, старшина погранвойск Николай Бобков.

Сквер был благоустроен в 2018 году. В 2020 году на его территории установлены плиты с именами пограничников Алексея Махалина, Петра Терешкина, Ивана Пушанина, Андрея Кижеватова и Ивана Воронкова.