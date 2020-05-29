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Экзамен на право ношения черного берета сдали 13 бойцов пензенского ОМОНа

10:26 | 29.05.2020 | Общество

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Тринадцать бойцов отряда мобильного особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Пензенской области удостоены права ношения черного берета по итогам экзамена, состоявшегося на полигоне неподалеку от села Леонидовка, в котором приняли участие 16 человек.

Экзамен на право ношения черного берета сдали 13 бойцов пензенского ОМОНа

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Кандидатам требовалось преодолеть несколько испытаний.

Первый из них — марш-бросок на 5 км, включающий в себя преодоление водной преграды, ориентирование и перенос товарища. При этом на бойцах был полный комплект выкладки весом 25 кг, включая бронежилет, каску и оружие.

Каждую минуту от инструкторов поступали вводные, требующие от кандидатов предельного сосредоточения, выносливости и быстрой реакции.

После полосы препятствий без отдыха бойцы прошли огненно-штурмовую полосу, провели скоростную стрельбу из пистолета Макарова шестью патронами с расстояния 10 метров.

На третьем этапе для представителей ОМОНа была подготовлена специальная штурмовая полоса, включающая в себя 17 различных элементов.

Фамилии бойцов, успешно выдержавших все испытания, были оглашены в торжественной обстановке.

Начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов поздравил сотрудников с удачным прохождением экзамена.

«Этого невозможно было бы добиться без ежедневного труда, упорных тренировок и силы духа. Те, кто получил черный берет, приобрели дополнительную ответственность и обязанности: теперь вы должны быть образцом для своих товарищей», — цитирует руководителя управления пресс-служба ведомства.

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