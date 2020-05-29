Экзамен на право ношения черного берета сдали 13 бойцов пензенского ОМОНа Общество

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Тринадцать бойцов отряда мобильного особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Пензенской области удостоены права ношения черного берета по итогам экзамена, состоявшегося на полигоне неподалеку от села Леонидовка, в котором приняли участие 16 человек.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Кандидатам требовалось преодолеть несколько испытаний.

Первый из них — марш-бросок на 5 км, включающий в себя преодоление водной преграды, ориентирование и перенос товарища. При этом на бойцах был полный комплект выкладки весом 25 кг, включая бронежилет, каску и оружие.

Каждую минуту от инструкторов поступали вводные, требующие от кандидатов предельного сосредоточения, выносливости и быстрой реакции.

После полосы препятствий без отдыха бойцы прошли огненно-штурмовую полосу, провели скоростную стрельбу из пистолета Макарова шестью патронами с расстояния 10 метров.

На третьем этапе для представителей ОМОНа была подготовлена специальная штурмовая полоса, включающая в себя 17 различных элементов.

Фамилии бойцов, успешно выдержавших все испытания, были оглашены в торжественной обстановке.

Начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов поздравил сотрудников с удачным прохождением экзамена.

«Этого невозможно было бы добиться без ежедневного труда, упорных тренировок и силы духа. Те, кто получил черный берет, приобрели дополнительную ответственность и обязанности: теперь вы должны быть образцом для своих товарищей», — цитирует руководителя управления пресс-служба ведомства.