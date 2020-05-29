Найдены родные бойца из Пензенской области, останки которого обнаружены под Смоленском Общество

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Поисковики разыскали родственников участника Великой Отечественной войны, уроженца Чембарского района Пензенской области Александра Рубцова, останки которого были обнаружены на территории Глинковского района Смоленской области 27 апреля 2020 года.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, племянники бойца живут в селе Куликовка Тамалинского района Пензенской области.

«Они приняли решение о захоронении бойца на малой родине. В данный момент идет процесс оформления документов», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Казакова уточнила, что Александр Рубцов 1907 года рождения, согласно банку данных «Мемориал», был призван в армию 13 июня 1941 года, а в 1942-м пропал без вести.

«Установить личность бойца удалось по медальону», — пояснила она.