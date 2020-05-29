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Татьяне Васильевой присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы»

22:15 | 29.05.2020 | Общество

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено старшему тренеру спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

Татьяне Васильевой присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение приняли депутаты гордумы в ходе 10-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 29 мая.

Оно вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Татьяна Васильева в 1974 году, будучи действующей спортсменкой и студенткой Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, начала свою трудовую деятельность в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в должности тренера-преподавателя по художественной гимнастике с группой девочек в возрасте 6–7 лет. Довела эту группу до выпуска одновременно из общеобразовательной и спортивной школ. Трое учащихся первого набора впоследствии выполнили норматив мастера спорта СССР.

С 1988 года ее воспитанницы входят в основной и молодежный составы сборной России в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

Среди ее учениц — Янина Затуливетер, Евгения Бочкарева, Наталья Лаврова, Олеся Белугина, Любовь Попова, Ольга Бурякова.

В 1988 году Татьяне Васильевой было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

В 1998 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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