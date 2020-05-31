Супруга погибшего в ДТП пешехода получит 100 тыс. рублей компенсации Общество

Кузнецк, 31 мая 2020. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области взыскал с ООО «НПО «Авангард» в пользу супруги пешехода, погибшего в ДТП с участием арендованного данной организацией автомобиля, компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда.

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Он уточнил, что автомашина насмерть сбила мужчину на 756 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 21 декабря 2018 года, при этом пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В возбуждении уголовного дела в отношении водителя транспортного средства по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» было отказано в связи с отсутствием состава преступления», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что при определении размера компенсации был учтен ряд факторов, в том числе грубая неосторожность со стороны погибшего.