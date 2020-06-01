Пензенская область приступает к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Общество

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Пензенская область приступает к первому этапу снятия ограничений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с понедельника, 1 июня. Соответствующие дополнения внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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«Возобновить работу предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями: сферы услуг; торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного (наружного) входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, из расчета один человек на 4 кв. метра; дилерских центров», — говорится в документе.

В нем добавляется, что предусмотрена возможность занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместного нахождения не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

«[Установить возможность] прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок», — отмечается в постановлении.

В документе уточняется, что граждане старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми, диабетом и болезнями органов дыхания, по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию, а при вынужденном выходе из дома — принимать дополнительные меры.

Кроме того, согласно постановлению, следует сохранить работу в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения или предприятия, или ввести, где возможно, посменную работу с дистанционным нахождением лиц из групп риска.

«[Сохранить действие следующих условий:] использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу); соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы; соблюдение дезинфекционного режима; соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров); проведение интенсивной информационной работы с населением», — уточняется в тексте.

Также в нем говорится о том, что населению целесообразно использовать личный транспорт.

В соответствии с постановлением, граждане, въезжающие в Пензенскую область, вправе не обеспечивать самоизоляцию, если непосредственно перед этим соблюдали ее в условиях обсерватора на территории других регионов и имеют подтверждающие документы; если они уже перенесли новую коронавирусную инфекцию и выздоровели; если у них нет признаков заражения COVID-19 при наличии отрицательного результата исследований биоматериала методом полимерноразноцепной реакции (ПРЦ), полученного не ранее чем за два дня до этого.