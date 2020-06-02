Пассажиров предупредили об отмене некоторых рейсов из аэропорта Пензы Общество

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Некоторые авиарейсы с отправлением из аэропорта Пензы и прибытием в него, которые были запланированы на ближайшие даты, отменены.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского аэропорта, не состоятся рейсы между Пензой и Москвой следующих авиакомпаний: «РусЛайн» — 7R175 и 7R176 до 6 июня; S7 Airlines — S71193 и S71194 до 20 июня, S71195 и S71196 до 5 июня; «Аэрофлот» — SU1544 и SU1545 до 30 июня.

Кроме того, отменены рейсы S7 Airlines между Пензой и Санкт-Петербургом S76001 и S76002 до 15 июня.

Помимо этого, не будут выполнены рейсы «ИрАэро» по маршруту «Симферополь — Пенза — Симферополь» 4 и 6 июня, а также в Сочи 4 и 6 июня.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела перевозок аэропорта Пензы Александра Емелина, данные рейсы не состоятся по решению авиакомпании.

По ее словам, информации о планах перевозчиков по отмене других полетов пока нет.

Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время выполняется только один рейс по маршруту «Пенза — Домодедово».

Отвечая на вопрос о том, как отразится текущая ситуация на осуществлении полетов в южном направлении, Александра Емелина пояснила, что на данный момент рейсы планируются.

«8-го числа на Симферополь прямой рейс, а 13 июня — на Сочи», — сказала она, добавив, что выполнять их будет авиакомпания «ИрАэро».