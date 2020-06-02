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В Пензе 8–12 июня пройдет региональный этап конкурса «Доброволец России»

16:15 | 02.06.2020 | Общество

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Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» пройдет в Пензе с 8 по 12 июня.

В Пензе 8–12 июня пройдет региональный этап конкурса «Доброволец России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, его участниками станут 88 человек, которым предстоит защитить свои проекты в режиме видеоконференцсвязи.

В состав экспертов регионального этапа вошли директор многофункционального молодежного центра Пензенской области, председатель регионального союза молодежи Сергей Зиновьев, руководитель ресурсного добровольческого центра области Екатерина Лексина и глава реготделения Российского движения школьников, директор колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

На данном этапе конкурса также будет проведена заочная оценка заявок федеральной экспертной комиссией.

В соответствии с положением, полуфинал состоится в период с 17 июля по 15 октября, финал — с 20 октября по 13 ноября. Вручение премии «Доброволец России – 2020» будет организовано 5 декабря.

В 2020 году конкурс проводится в 14 основных номинациях.

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