«Квартал Луи» вошел в число победителей конкурса «Общее дело» фонда Потанина Общество

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Пензенская автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» вошла в число 32 победителей второго цикла конкурса «Общее дело», организованного благотворительным фондом Владимира Потанина.

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Экспертный совет поддержал ее заявку в номинации «НКО. Технологии эджайл», в которой отобрано 14 проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, по итогам конкурса «Квартал Луи» получит поддержку в размере около 1 млн. рублей.

С помощью этих средств НКО планирует реализовать проект по онлайн-обучению инклюзивных тренеров, консультантов и других специалистов по взаимодействию с людьми с инвалидностью, а также по разработке цифровой фандрайзинговой стратегии с современными средствами продвижения инициатив некоммерческой организации в интернете.