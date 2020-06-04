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В Пензенской области сократилось число мигрантов, поставленных на учет

15:55 | 04.06.2020 | Общество

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Около 15 тыс. иностранных граждан поставлены на миграционный учет в Пензенской области с января по май 2020 года, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области сократилось число мигрантов, поставленных на учет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники управления по вопросам миграции провели свыше 400 проверок мест пребывания иностранных граждан и выполнения ими трудовой деятельности. Выявлено более 600 нарушений миграционного законодательства, предусмотренных главой 18 КоАП РФ [«Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации»]», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что зарегистрировано 348 нарушений мигрантами режима пребывания в России, еще 152 нарушения допущено принимающей стороной, а также зафиксировано 100 случаев незаконного привлечения приезжих к трудовой деятельности.

«В отношении 90 иностранцев принято решение о сокращении срока их временного пребывания в стране. В отношении 229 мигрантов вынесены представления о закрытии им въезда на территорию Российской Федерации. По материалам УВМ возбуждено 86 уголовных дел, в том числе 40 — по фактам фиктивной постановки иностранцев на учет», — сказали в полиции.

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