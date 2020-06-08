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В Пензенской области за январь-апрель зарегистрировано 240 случаев мышиной лихорадки

17:32 | 08.06.2020 | Общество

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. 240 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую еще называют мышиной, зарегистрировано за январь-апрель 2020 года, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщил главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

В Пензенской области за январь-апрель зарегистрировано 240 случаев мышиной лихорадки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, или мышиная лихорадка, — тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражающей почки, кровеносные сосуды и другие органы», — пояснил он.

Сергей Рыбалкин напомнил, что источником инфекции являются мелкие грызуны, чаще всего — обычные мыши.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в 2019 году на территории региона было зарегистрировано 814 случаев заражения мышиной лихорадкой, из них в городской местности — 546, в сельской — 268.

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