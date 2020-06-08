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Пензенская область закупила транспорт для патрулирования лесов и технику для тушения пожаров

19:11 | 08.06.2020 | Общество

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. 22 автомобиля повышенной проходимости «УАЗ Хантер», семь внедорожников «УАЗ Патриот», четыре лесопожарных комплекса «Егерь», три квадроцикла с прицепами и один седельный тягач приобретены в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Экология».

Пензенская область закупила транспорт для патрулирования лесов и технику для тушения пожаров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Технику планируется использовать для осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора на территории Пензенской области, а также для тушения возгораний.

Она передана в распоряжение ГБУ «Лесопожарный центр» и подведомственных учреждений.

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось на территории пензенского агропромышленного комплекса в Ахунах. Церемонию приурочили ко Дню эколога, который отмечался 5 июня.

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