Ветеран судебной системы Иван Феоктистов скончался на 86-м году жизни Общество

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Ветеран судебной системы, судья в отставке Иван Феоктистов скончался в Пензенской области на 86-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

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«Коллектив Пензенского областного суда и все судейское сообщество региона выражают глубокое соболезнование родным и близким Ивана Михайловича», — отмечается в тексте.

Феоктистов Иван Михайлович родился в Горьковской области 18 мая 1935 года.

После прохождения службы в рядах Советской армии поступил в Саратовский юридический институт, который окончил в 1961 году.

В январе 1960 года был избран народным судьей Каменского районного суда.

В 1963 году избран членом Пензенского областного суда, где проработал до февраля 1971 года.

Затем был переведен в отдел юстиции Пензенского облисполкома на должность старшего консультанта по судам.

В 1976 году стал работать адвокатом.

С 1977 по 1983 годы был заведующим правовой инспекцией труда, главным трудовым инспектором пензенского областного совета профсоюзов.

В 1983 году вновь занялся адвокатской деятельностью.

В 2003 году вышел на заслуженный отдых.