Запущен социальный портал Пензенской области Общество

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Социальный портал Пензенской области, призванный помочь жителям региона сориентироваться в доступных видах государственной поддержки, стал доступен интернет-пользователям.

Фото: Socpnz.ru

«На социальном портале Пензенской области сконцентрирована актуальная информация о социальных услугах и выплатах, реализуемых в регионе», — сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Представленные в разделе «Услуги и льготы» сведения сгруппированы по направлениям: «Денежная выплата», «Натуральная помощь», «Реабилитация», «Обслуживание», «Опека и попечительство». Также предусмотрена возможность поиска по каталогу услуг по ключевым словам — «инвалидам», «семьям», «детям», «ветеранам».

Помимо этого, на портале собрана информация о различных организациях, работающих в социальной сфере. В их числе — центры соцпомощи семье и детям, пансионаты, интернаты и приюты.

Кроме того, создан раздел «Проекты и сервисы», в котором можно прочесть о пансионе «Дом Вероники» и арт-поместье «Новые берега».

Также на портале представлены новости и информация о социальной справочной службе.