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В Пензенской области планируется укрепить берег реки Поим

17:20 | 09.06.2020 | Общество

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Левый берег реки Поим на территории одноименного села в Белинском районе Пензенской области планируется укрепить в связи с частичным оползанием грунта на участке протяженностью примерно 150 метров между домами №90 и №95 на улице Колхозной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В Пензенской области планируется укрепить берег реки Поим

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

По информации ведомства, на данном участке правый берег пологий, левый — крутой, а русло имеет изгиб, в районе которого происходит подмыв берега.

Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области приняли участие в обследовании берега, по результатам которого стал рассматриваться вариант с применением на проблемном участке стенки из геошпунта и габионов матрасно-тюфячного типа.

По предварительным расчетам, стоимость работ по укреплению берега составит 15 млн. рублей.

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